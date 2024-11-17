«Ленинградец» опубликовал заявление после нападения на Евсеева и сотрудников клуба в Астрахани

Пресс-служба «Ленинградца» опубликовала официальное заявление в связи с нападением на сотрудников в АстраханиПресс-служба «Ленинградца» опубликовала официальное заявление в связи с нападением на сотрудников в Астрахани.
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