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«Ленинградец» опубликовал заявление после нападения на Евсеева и сотрудников клуба в Астрахани

«Ленинградец» опубликовал заявление после нападения на Евсеева и сотрудников клуба в Астрахани

Пресс-служба «Ленинградца» опубликовала официальное заявление в связи с нападением на сотрудников в АстраханиПресс-служба «Ленинградца» опубликовала официальное заявление в связи с нападением на сотрудников в Астрахани.

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