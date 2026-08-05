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Царьград

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Онкодиспансер объяснил перевод химиотерапии из Арти в Красноуфимск

Онкодиспансер объяснил перевод химиотерапии из Арти в Красноуфимск

Свердловский областной онкологический диспансер предоставил официальные разъяснения относительно публикаций в средствах массовой информации о предполагаемом снижении доступности химиотерапевтической помощи для жителей посёлка Арти.

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