Онкодиспансер объяснил перевод химиотерапии из Арти в Красноуфимск

Свердловский областной онкологический диспансер предоставил официальные разъяснения относительно публикаций в средствах массовой информации о предполагаемом снижении доступности химиотерапевтической помощи для жителей посёлка Арти.
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