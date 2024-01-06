Солдаты Вооруженных сил (ВС) РФ поразили живую силу украинской армии в районах Богдановки, Курдюмовки и Клещеевки на донецком направлении, Киев потерял более 280 военнослужащих и реактивную систему залпового огня (РСЗО) Vampire.
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