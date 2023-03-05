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Хет-трик Дзюбы, судья прибил «Спартак», отрыв «Зенита», 1000-е очко Месси, камбэк «Арсенала», дубль Овечкина, Медведев обыграл Рублева в финале и другие новости

1. Артем Дзюба триумфально вернулся в чемпионат России – сделал хет-трик в первом матче за «Локомотив» на выезде против «Ростова» Валерия Карпина (3:1).

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