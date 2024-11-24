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Закон и Порядок

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Смысл Рождественского поста, когда он начинается в 2024 году

Смысл Рождественского поста, когда он начинается в 2024 году

24.11.2024 Рождественский пост, известный также как Филиппов пост, начинается в день памяти апостола Филиппа.

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