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Петербуржец получил удар ножом от девушки 8 марта

Раннее утро праздничного дня для молодых людей началось с реанимации и спецприемника. Сотрудникам полиции 8 марта в 06:09 поступило сообщение о раненном парне в Выборгском районе Петербурга.

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