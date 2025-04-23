В ПВР во Владимирской области из-за взрывов находятся 495 человек

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев проверил работу пунктов временного размещения. В ПВР находятся 495 человек, эвакуированных из населенных пунктов Киржачского района из-за чрезвычайной ситуации, вызванной детонацией боеприпасов на складах воинской части.
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