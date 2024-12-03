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Группа компаний Flash и благотворительный проект «Живу с культурой» открыли класс творчества в центре помощи детям х.Большой Лог Ростовской области

Группа компаний Flash и благотворительный проект «Живу с культурой» открыли класс творчества в центре помощи детям х.Большой Лог Ростовской области

29 ноября благотворительный проект «Живу с культурой» открыл двадцать шестой класс творчества.  В Ростовской области инициативу фонда поддержал учредитель ГК Flash Алексей Фролов и выделил средства на ремонт и оборудование класса творчества.

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