Группа компаний Flash и благотворительный проект «Живу с культурой» открыли класс творчества в центре помощи детям х.Большой Лог Ростовской области

29 ноября благотворительный проект «Живу с культурой» открыл двадцать шестой класс творчества. В Ростовской области инициативу фонда поддержал учредитель ГК Flash Алексей Фролов и выделил средства на ремонт и оборудование класса творчества.
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