Госпитализированного из "Матросской тишины" Магомедова перевели из реанимации

ТАСС/Пресс-служба Басманного суда Бывшего мэра Кизилюрта и экс-министра спорта Дагестана Магомеда Магомедова, ранее госпитализированного из СИЗО "Матросская тишина", перевели из реанимации, сообщает источник РЕН ТВ.
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