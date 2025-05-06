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Отвратительная история: "Вагнеров" унизили после смерти Пригожина - волонтёр молчать не стал

Отвратительная история: "Вагнеров" унизили после смерти Пригожина - волонтёр молчать не стал

Они брали Бахмут, но в итоге оказались "ненужными" - "вагнеров" унизили после смерти Пригожина. Волонтёр Екатерина Беркутова молчать не стала о беспределе, с которым пришлось столкнуться ветеранам.

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