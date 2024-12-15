Росрыболовство проведет анализ ситуации в Керченском проливе

Специалисты Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства и Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии проанализируют ситуацию в Керченском проливе в связи с крушением танкеров.
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