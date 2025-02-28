Что изменится в платежках за тепло

Внесенные кабмином поправки в «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» дают регионам право определиться, как они будут дальше взимать с граждан оплату за тепло: раз в месяц, за фактически полученное или дробить стоимость отопительного сезона на 12 месяцев.