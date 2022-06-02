В Подмосковье задержаны серийные взломщики терминалов

Серийных взломщиков информационно-платёжных терминалов оплаты поймали в Подмосковье. По данным «МВД Медиа», злоумышленники вскрыли дверь магазина в посёлке Дрожжино, взломали терминал и похитили кассету, в которой было около 300 тысяч рублей.