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В Подмосковье задержаны серийные взломщики терминалов

В Подмосковье задержаны серийные взломщики терминалов

Серийных взломщиков информационно-платёжных терминалов оплаты поймали в Подмосковье. По данным «МВД Медиа», злоумышленники вскрыли дверь магазина в посёлке Дрожжино, взломали терминал и похитили кассету, в которой было около 300 тысяч рублей.

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