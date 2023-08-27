Экс-чемпион мира Фрэмптон обвинил Усика в притворстве в матче с Дюбуа

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Карл Фрэмптон заявил, что украинский боксер Александр Усик симулировал во время поединка с британцем Даниэлем Дюбуа, а также высказал мнение, что никакого удара ниже пояса нанесено украинцу не было.