Страна и люди
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Страна и люди

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Многие американцы пишут мне, как ребёнок отцу: "Помоги нам переехать в Россию! Найди работу" − Тим Кёрби

Многие американцы пишут мне, как ребёнок отцу: "Помоги нам переехать в Россию! Найди работу" − Тим Кёрби

Украина.ру © Анна Валёрная В интервью изданию "Украина.ру" российский журналист американского происхождения, дизайнер компьютерных игр, основатель Американской деревни в Подмосковье Тим Кёрби, известный как самый русский американец, рассказал, кто из его соотечественников реально готов переехать в РФ, и почему он сам в 2006 году сделал выбор в пользу нашей страны.

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