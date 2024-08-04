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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Свирин об академичекой гребле: «На Олимпиаде в Париже мы могли рассчитывать как минимум на одну медаль»

С 31 июля по 3 августа в Крылатском проходил открытый чемпионат России по академической гребле, в котором принимали участие белорусские спортсмены.

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