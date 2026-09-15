Раньше я пасла коров...

"Я пасла коров и в меня кидали дерьмом, а теперь я что-то обсуждаю с представителями Европарламента".
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