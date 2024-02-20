Болтон: Если Трамп станет президентом США, в Кремле будут праздновать

Экс-советник бывшего президента Соединенных Штатов Америки Джон Болтон выступил с заявлением о том, что власти Российской Федерации окажут поддержку возвращению Дональда Трампа на пост главы государства и в Белый дом.
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