Трамп пообещал добиться переговоров Зеленского с Путиным при победе на выборах

Кандидат в президенты США и бывший глава Белого дома Дональд Трамп пообещал, что в случае своей победы на выборах обратится к президенту России Владимиру Путину и к главе киевского режима Владимиру Зеленскому с призывом возобновить мирные переговоры.
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