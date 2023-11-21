Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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Быстрый и максимально легкий способ приготовить штрудель на скорую руку – это сделать его из лаваша

Быстрый и максимально легкий способ приготовить штрудель на скорую руку – это сделать его из лаваша

﻿﻿Самый быстрый и простой способ приготовить штрудель на скорую руку – приготовить его из лаваша. Тесто не нужно месить и раскатывать, времени и сил на это уходит гораздо меньше, а начинки могут быть самыми разнообразными.

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