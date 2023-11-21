Быстрый и максимально легкий способ приготовить штрудель на скорую руку – это сделать его из лаваша

Самый быстрый и простой способ приготовить штрудель на скорую руку – приготовить его из лаваша. Тесто не нужно месить и раскатывать, времени и сил на это уходит гораздо меньше, а начинки могут быть самыми разнообразными.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии