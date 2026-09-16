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ДумаТВ

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Глава МИД Украины потребовал от Запада локомотивы после российского удара

Глава МИД Украины потребовал от Запада локомотивы после российского удара

Сибига призвал союзников срочно помочь Украине с локомотивами и профинансировать закупку нового подвижного состава.

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