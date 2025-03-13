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Чем грозят России поиски вне СНГ новых стран-поставщиков трудовых мигрантов?

Чем грозят России поиски вне СНГ новых стран-поставщиков трудовых мигрантов?

Александр ШУСТОВ  Выступая 5 марта на расширенной коллегии МВД, президент России Владимир Путин заявил о необходимости принять в этом году обновленную концепцию миграционной политики, в которой будут учтены все существующие в этой сфере угрозы.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
СНГ какое-то... НЕ РАБОТАЕТ ВАШЕ СНГ!!
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15 час.
Eduard
Корейцев приглащайте!
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14 час.
Eduard
Потому что все спятили от слова &quot;Европа&quot;,это какойнто масмовый гипноз.Страны Азии почемунто мечтают быть в Европе.Дальше Африка? Они не понимают,что их за нос таскает Европа,но нам гадят)
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14 час.
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