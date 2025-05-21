Политика как он...
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Политика как она есть

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Хинштейн попросил Путина продлить выплаты жителям приграничья до их возвращения

Хинштейн попросил Путина продлить выплаты жителям приграничья до их возвращения

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в беседе с президентом России Владимиром Путиным попросил продлить выплаты по 65 тысяч рублей для жителей приграничных районов региона до момента их возвращения в свои дома.

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