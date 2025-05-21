Хинштейн попросил Путина продлить выплаты жителям приграничья до их возвращения

Политика как она есть

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в беседе с президентом России Владимиром Путиным попросил продлить выплаты по 65 тысяч рублей для жителей приграничных районов региона до момента их возвращения в свои дома.