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Китай пересмотрит идею «полярной державы» из-за сближения РФ и США

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Комментарии
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Валерий Самойлов
Главное выдержка... А там посмотрим, чего насмотрим...!
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15 час.
АЛ
Александр Лагуткин
А что они не жалуются  отказались  выгружать наши танкеры с нефтью в угоду США? Они, пользуясь санкциями,  и так уже для себя сбили цену на российский энергоносители почти вдвое.  Мы воюем, они на этом наживаются.  Партнеры!?.  Действительно, как говорил Александр II:  &quot; У России только два союзника. Армия и флот&quot;.  Россия слишком богатая и большая страна, чтобы у нее могли быть союзники.  Чаще всем нужно от неё что-то урвать.  Главное про это не забывать.
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13 час.
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