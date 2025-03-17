Китай пересмотрит идею «полярной державы» из-за сближения РФ и США

АЛ

Александр Лагуткин

А что они не жалуются отказались выгружать наши танкеры с нефтью в угоду США? Они, пользуясь санкциями, и так уже для себя сбили цену на российский энергоносители почти вдвое. Мы воюем, они на этом наживаются. Партнеры!?. Действительно, как говорил Александр II: " У России только два союзника. Армия и флот". Россия слишком богатая и большая страна, чтобы у нее могли быть союзники. Чаще всем нужно от неё что-то урвать. Главное про это не забывать.