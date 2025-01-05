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Жестокая битва за Пешт

Жестокая битва за Пешт Расчёт советской гаубицы МЛ-20 на площади Кальвария в БудапештеПрорыв «Линии Аттила»Новое советские наступление на Пештский плацдарм началось 20 декабря 1944 года (Штурм Будапешта).

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