Биохакер Брайан Джонсон заявил, что планирует дожить до 106 лет, несмотря на аутоиммунное заболевание

Миллионер и самый известный биохакер в мире, 48-летний Брайан Джонсон, который на прошлой неделе признался, что у него аутоиммунное заболевание, раскрыл подробности своего состояния и заявил, что до сих пор рассчитывает прожить до 106 лет.