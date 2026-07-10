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SPLETNIK

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Биохакер Брайан Джонсон заявил, что планирует дожить до 106 лет, несмотря на аутоиммунное заболевание

Биохакер Брайан Джонсон заявил, что планирует дожить до 106 лет, несмотря на аутоиммунное заболевание

Миллионер и самый известный биохакер в мире, 48-летний Брайан Джонсон, который на прошлой неделе признался, что у него аутоиммунное заболевание, раскрыл подробности своего состояния и заявил, что до сих пор рассчитывает прожить до 106 лет.

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