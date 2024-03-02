Си Цзиньпин подчеркнул необходимость высококачественного развития области новых источников энергии в Китае

Пекин, 1 марта /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин подчеркнул, что необходимо энергично содействовать высококачественному развитию области новых источников энергии в Китае, чтобы внести больший вклад в построение чистого и прекрасного мира.