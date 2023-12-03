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Виралайф

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Любовь прошла: 4 пары знаков Зодиака, которые расстаются быстрее всего

Любовь прошла: 4 пары знаков Зодиака, которые расстаются быстрее всего

Как кошка с собакой… Есть пары, словно созданные на небесах, а есть совсем наоборот. Вот четыре пары знаков Зодиака, которые чаще других не могут ужиться: Овен и Рак Овен обычно энергичен, стремится к действию, в то время как Рак более чувственный и эмоциональный.

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