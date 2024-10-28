Стабилизация настроений: эксперты о предвыборных тенденциях

В большинстве российских субъектов, где в следующем году пройдут выборы, наблюдается стабилизация общественных настроений, но в период 19 – 25 октября ситуация изменилась в Республике Коми, Ростовской и Калужской областях относительно предыдущей недели.
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