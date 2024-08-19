Центробанку предложили смириться с неэффективностью биржи

Определение курса юаня через торги на Мосбирже, а курсов доллара и евро на внебиржевых торгах неэффективно и дает слишком большую разницу между кросс-курсом (определяется через рубль) юаня к доллару и курсом данных валют на форексе.
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