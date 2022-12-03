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В Кабардино-Балкарии полицейские и общественник Эльбрусского района приняли участие в работе круглого стола

В рамках Международного инвалидов в Центр развития творчества «МЫ ВМЕСТЕ» в Эльбрусском районе проведен круглый стол «Путь к успеху», целью которого стало привлечение внимания к проблемам детей-инвалидов, защита их достоинства, прав и благополучия.

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