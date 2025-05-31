Отказ Молдовы от российского газа закончится захватом Moldovagaz

В процессах, начавшихся в отрасли энергоснабжения Молдовы с приходом к власти Майи Санду и партии PAS в 2021 году и в первую очередь касающихся поставок природного газа в страну, уже достаточно ясно вырисовывается конечная цель, которая, впрочем, была достаточно очевидна еще четыре года назад.
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