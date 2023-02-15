Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

100 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    Поттера, того который Гарри заменить на Фрика? Нетфликс постарался, не иначе.«Челси» рассматри...
  • Светлана Трофимова
    Сербы- братья!Сербские болельщи...
  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...

«Челси» хочет купить Беллингема летом, несмотря на 600 млн фунтов трат за 2 окна. Чтобы вписаться в ФФП, клуб намерен продавать воспитанников

«Челси» хочет купить Беллингема летом, несмотря на 600 млн фунтов трат за 2 окна. Чтобы вписаться в ФФП, клуб намерен продавать воспитанников

«Челси» хочет купить Джуда Беллингема у «Боруссии» летом. Как пишет The Telegraph, несмотря на потраченные 600 млн фунтов за два последних трансферных окна, лондонский клуб не отказывается от попыток убедить 19-летнего полузащитника дать согласие на переход.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх