«Челси» хочет купить Беллингема летом, несмотря на 600 млн фунтов трат за 2 окна. Чтобы вписаться в ФФП, клуб намерен продавать воспитанников

«Челси» хочет купить Джуда Беллингема у «Боруссии» летом. Как пишет The Telegraph, несмотря на потраченные 600 млн фунтов за два последних трансферных окна, лондонский клуб не отказывается от попыток убедить 19-летнего полузащитника дать согласие на переход.