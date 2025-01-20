Парфенчиков: у каждой площадки должен быть хозяин

Глава Карелии призвал определить ответственных за вывоз мусора и организовать системную работу по уборке контейнерных площадок Сегодня в ходе заседания Правительства республики Глава Карелии дал ряд поручений, касающихся вывоза мусора и уборки контейнерных площадок.