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Массимо Каррера: «Стыдно за решение сборной Нидерландов не включать Промеса в заявку на ЧМ-2022»

Массимо Каррера высказался о решении не включать Квинси Промеса в состав сборной Нидерландов. Полузащитник «Спартака» не попал в расширенный состав на ЧМ-2022.

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