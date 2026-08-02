В Венгрии 2 августа впервые за 44 года остановят АЭС «Пакш»

Остановка атомной электростанции «Пакш» произойдет 2 августа впервые с момента ввода в эксплуатацию из-за дальнейшего снижения уровня воды в Дунае, сообщил 1 августа премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр 1 августа в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии