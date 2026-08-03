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RT Russia

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Путин назначил Корепанова послом России в Конго

Путин назначил Корепанова послом России в Конго

Российский лидер Владимир Путин назначил Дмитрия Корепанова послом России в Конго. «Назначить Корепанова Дмитрия Гениевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Конго», — говорится в документе на портале опубликования правовых актов.

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