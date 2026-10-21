В 2018 году бизнесмен сел за руль автомобиля BMW X6 и разогнался до 150 км в час Барнаулец Александр Руденко, который вечером 15 октября 2018 года в состоянии алкогольного опьянения на проспекте Ленина устроил смертельное ДТП, выйдет на свободу через два месяца - в декабре 2026-го, пишет "КП-Барнаул".