В 2018 году бизнесмен сел за руль автомобиля BMW X6 и разогнался до 150 км в час Барнаулец Александр Руденко, который вечером 15 октября 2018 года в состоянии алкогольного опьянения на проспекте Ленина устроил смертельное ДТП, выйдет на свободу через два месяца - в декабре 2026-го, пишет "КП-Барнаул".
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