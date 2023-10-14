Экс-аналитик ЦРУ высмеял планы США помогать Украине и Израилю одновременно

США не смогут оказывать военную и финансовую поддержку Израилю и Украине одновременно. С большой долей вероятности палестино-израильский конфликт встанет на первое место в геополитической стратегии Вашингтона, полагает бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.
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