Владельцы этой модели наиболее склонны к обману

﻿﻿Владельцы этой модели наиболее уязвимы к накрутке Есть ли связь между маркой и моделью автомобиля и изменяет ли хозяин жене? Согласно исследованию сайта знакомств Gleeden, такая корреляция существует, и водители определенных моделей чаще мошенничают.