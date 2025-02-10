Попытка реабилитации: за кем из российских теннисистов следить на этой неделе

На этой неделе внимание российских любителей тенниса приковано к Дохе и Марселю. В столице Катара борьбу за престижный «тысячник» продолжают четыре россиянки, включая первую и третью ракетки страны Дарью Касаткину и Мирру Андрееву.
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