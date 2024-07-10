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Уоткинс о голе на 91-й: «Ждал этого момента несколько недель, ухватился за возможность обеими руками. Мы умеем отыгрываться и никогда не сдаемся – готовы к Испании»

Уоткинс о голе на 91-й: «Ждал этого момента несколько недель, ухватился за возможность обеими руками. Мы умеем отыгрываться и никогда не сдаемся – готовы к Испании»

Англичане одолели Нидерланды (2:1) благодаря голу нападающего «Астон Виллы» на 91-й минуте матча и вышли в финал Евро-2024.

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