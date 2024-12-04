«Сказать, что я в шоке – ничего не сказать», — жена Прилучного заявила о пополнении в семье

Не зря говорят, что иногда жизнь может закрутить водоворотом событий очень внезапно. Не успела молодая красотка Зепюр Брутян привыкнуть к статусу замужней женщины и матери мальчика, которой, к тому же, приходится находить общий язык со старшими детьми своего мужа от первого брака, как в доме появился ещё один источник шума.