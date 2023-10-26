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Любопытно, где у нас прописаны извинения за нарушение закона и кто это придумал

Любопытно, где у нас прописаны извинения за нарушение закона и кто это придумал

# Чернильница Сегодня на глаза попалась история двухдневней давности, что не имеет особого значения, ибо в этой истории прекрасно всё.

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Комментарии
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Михаил Скопинцев
Выше пишут -как дошли до такого ? Это на поверхности -за взятки отпускают . Везде . Только не Русских . Они живут с полной уверенностью , что ответственности за преступление не понесут . И нарастает как снежный ком . Кто в этом виноват ? Тот кто за этим должен смотреть . Он стал соучастником .
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2 д.
Артур Соловей
👍 Молодец согласен на все 100%
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2 д.
Ирина Богданова
А к русским тоже такие же меры закона применяются? Когда начнем уважать себя, а не их, кто плюет на наш народ и законы российские?
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1 д.

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