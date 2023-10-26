Любопытно, где у нас прописаны извинения за нарушение закона и кто это придумал

Михаил Скопинцев

Выше пишут -как дошли до такого ? Это на поверхности -за взятки отпускают . Везде . Только не Русских . Они живут с полной уверенностью , что ответственности за преступление не понесут . И нарастает как снежный ком . Кто в этом виноват ? Тот кто за этим должен смотреть . Он стал соучастником .