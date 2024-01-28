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Закон, порядок, государство

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В Уссурийске пассажир автомобиля угрожал водителю ножом

В Уссурийске пассажир автомобиля угрожал водителю ножом

Водитель автомобиля стал жертвой нападения пассажира, которого он вез из Пограничного. В районе села Новоникольск мужчина стал угрожать ножом владельцу машины.

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