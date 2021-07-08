Эстония приобретает у Финляндии морские мины

До конца этого года Эстония, как и было обещано ранее, получит партию морских мин, пишет err.ee. Соответствующий договор с финской компанией-производителем представители эстонского Центра оборонных инвестиций подписали в среду в городе Ханко.
До конца этого года Эстония, как и было обещано ранее, получит партию морских мин, пишет err.ee. Соответствующий договор с финской компанией-производителем представители эстонского Центра оборонных инвестиций подписали в среду в городе Ханко.
Свежие комментарии