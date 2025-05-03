Чрезвычайная ситуация в Приморье: подтоплено четыре двора после ливней

В Чугуевском округе Приморья из-за сильных дождей подтоплены четыре придомовые территории. Обрушившийся ливень повредил насыпной мост в Партизанском округе, оставив три населённых пункта без транспортного сообщения.
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