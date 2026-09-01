Пашинян на cаммите ШОС+ в Бишкеке отказался говорить на русском языке

На саммите ШОС+ в Бишкеке премьер‑министр Армении Никол Пашинян стал единственным лидером из стран СНГ, кто отказался от русского языка в своем выступлении, — он обратился к коллегам на армянском.
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