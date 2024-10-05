В ЛНР рассказали о поведении ВСУ после освобождения Макеевки Россией

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) начало оттягивать свою группировку от Макеевки в Луганской народной республике (ЛНР) после освобождения населенного пункта российскими силами, рассказал ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии