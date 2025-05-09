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Истерички и война

Истерички и война

Наблюдаемая истерика после событий под Крымом и Новороссийском с традиционными криками «доколе!!!!» — стандартный цикл для аудитории, которая четвёртый год не способна усвоить базовый принцип: война — это постоянные потери и постоянная угроза.

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Комментарии
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Алексей Перин
Написал конченый идиот, который так и не понял за почти четыре года, почему мы спрашиваем &quot;доколе&quot;?! Сколько еще мы будем терпеть коррупцию паркетных? Почему ПРОСРАЛИ Курск?! Вы знаете какие потери? На кладбище давно были? Вот у нас в Анапе уже больше тысячи и это только в городе, по району не знаю. Что для города с населением около восьмидесяти тысяч дохрена!!! Кто, блять, вернет этих пацанов?!! Почему отправляют в бой без артподготовки? Почему мы платим налоги, но Армию обеспечиваем всем необходимым за свою нищенскую зарплату?! Почему, в условиях войны со всеми пидорами гейропескими, наши послы еще там? Почему воюют наши, а хохлы, здоровые лбы, тут отбирают наши рабочие места, а не защищают свою хату?! Почему хохлам все на халяву, а мы хуй сосем?! Не заслужили? Рожей не вышли?! Почему мигрантов завозят пачками, а для нас работы нет?! Сколько это БЛЯДСТВО будет продолжаться?!!!!
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